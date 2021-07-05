Мужчина поднял 8-летнего ребёнка над головой и бросил об землю в Екатеринбурге

Напомним, в апреле 2021 года в Краснотурьинске 30 школьников устроили массовую драку, после чего напали на женщину и полицию возле одного из магазинов на улице Попова. Сначала подростки конфликтовали между собой. Они дрались, пока местные жители не вызвали полицию. Сначала подростки начали бросаться на полицейских, которые пытались их успокоить. В результате полицейские забрали в отделение несколько школьников.