За драку двух учеников школа в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей

Школьники подрались в феврале 2020 года на уроке физкультуры. В процессе конфликта один из учащихся получил закрытый перелом костей носа со смещением, из-за чего перенес операцию и восстановительное лечение. В результате мама мальчика подала иск в Орджоникидзевский районный суд. Она хотела взыскать с родителей соперника ее сына и школы компенсацию морального вреда.