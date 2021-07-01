tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2021, 13:28

Published 1 июля 2021, 13:28

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

За драку двух учеников школа в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей

1 июля 2021, 13:28
Свердловский облсуд решил, что школа № 178 в Екатеринбурге должна выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда ученику, которому в драке сломали нос.

Школьники подрались в феврале 2020 года на уроке физкультуры. В процессе конфликта один из учащихся получил закрытый перелом костей носа со смещением, из-за чего перенес операцию и восстановительное лечение. В результате мама мальчика подала иск в Орджоникидзевский районный суд. Она хотела взыскать с родителей соперника ее сына и школы компенсацию морального вреда.

В исковом заявлении женщина отметила, что у подростка после случившегося пропало желание ходить в школу и контактировать с одноклассниками,сообщает пресс-служба облсуда.

Суд частично удовлетворил иск: со школы принято решение взыскать 50 тысяч рублей и расходы на оплату юридических услуг — 3 тысячи рублей и 300 рублей госпошлины. Отмечается, что учебное заведение подало апелляционную жалобу, но суд оставил решение без изменений. Оно вступило в законную силу.

Напомним, 15 июня стало известно, что в Каменске-Уральском на перекрестке улицы Кунавина и проспекта Победы подрались два водителя. После того, как один из конфликтующих потерял сознание, его ограбил проезжающий мимо водитель КАМАЗа.

Материалы по теме
Мужчина погиб в драке из-за ревности в Нижнем ТагилеОдин в больнице, второй под следствием: тагильские водители устроили драку на дороге
#Общество#Новости УрФО#Школа#Компенсация#Драка#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика