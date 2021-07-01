За драку двух учеников школа в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей

Posted 1 июля 2021, 13:28
Published 1 июля 2021, 13:28
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
Школьники подрались в феврале 2020 года на уроке физкультуры. В процессе конфликта один из учащихся получил закрытый перелом костей носа со смещением, из-за чего перенес операцию и восстановительное лечение. В результате мама мальчика подала иск в Орджоникидзевский районный суд. Она хотела взыскать с родителей соперника ее сына и школы компенсацию морального вреда.
В исковом заявлении женщина отметила, что у подростка после случившегося пропало желание ходить в школу и контактировать с одноклассниками,сообщает пресс-служба облсуда.
Суд частично удовлетворил иск: со школы принято решение взыскать 50 тысяч рублей и расходы на оплату юридических услуг — 3 тысячи рублей и 300 рублей госпошлины. Отмечается, что учебное заведение подало апелляционную жалобу, но суд оставил решение без изменений. Оно вступило в законную силу.
Напомним, 15 июня стало известно, что в Каменске-Уральском на перекрестке улицы Кунавина и проспекта Победы подрались два водителя. После того, как один из конфликтующих потерял сознание, его ограбил проезжающий мимо водитель КАМАЗа.