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Posted 2 июля 2021, 18:57

Published 2 июля 2021, 18:57

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Двое неизвестных жестко избили мужчину на проезжей части в Екатеринбурге

2 июля 2021, 18:57
На перекрестке улицы Донбасской и переулка Никольского на Уралмаше в Екатеринбурге двое неизвестных жестко избили мужчину.

Ночью 1 июля двое мужчин избивали третьего на перекрестке прямо на проезжей части в Екатеринбурге, сообщает Е1. По факту инцидента проводят проверку сотрудники ОП № 15 МВД по Свердловской области.

Жестокое избиение происходило среди ехавших по дороге автомобилей. В ход у избивавших шли как руки, так и ноги, делятся о случившемся очевидцы происшествия. При этом нападавших не смущало, что их снимают и мимо проезжают машины. За футболку по асфальту волочили они свою жертву.

Все участники конфликта были установлены. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. Далее уже по его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, в Каменске-Уральском на перекрестке улицы Кунавина и проспекта Победы подрались два водителя. После того, как один из конфликтующих потерял сознание, его ограбил проезжающий мимо водитель КАМАЗа.

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