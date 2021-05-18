Мужчина во время потасовки ударил битой в живот беременную женщину в Нижнем Тагиле

Мужчина во время потасовки ударил битой в живот беременную женщину в Нижнем Тагиле
Мужчина во время потасовки ударил битой в живот беременную женщину в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:00ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Потасовка между тремя мужчинами и беременной женщиной случилась в Нижнем Тагиле. В результате драки женщину ударили битой в живот.

Инцидент случился 15 мая на Привокзальной площади. Драку на видео сняли очевидцы происходящего. Конфликт завязался после того, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять 15-летнюю девочку и ее друга. В результате за школьницу заступился отчим, который приехал на место происшествия после ее звонка.

По словам очевидцев, во время драки один из мужчин несколько раз ударил битой беременную девушку, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Отчим школьницы также рассказал свою версию случившегося. По словам мужчины, ему позвонила падчерица и попросила приехать, поскольку к ней и ее другу пристает незнакомый гражданин. Когда тагильчанин приехал, он увидел, что неподалеку сидит компания мужчин, которая распивает алкогольные напитки. В результате у тагильчанина завязалась словесная перепалка с обидчиком школьницы, которая переросла в драку.

Беременную женщину просили отойти, ее никто не хотел трогать. Она сама вцепилась, начала кидаться, ее убирали,подчеркнул свердловчанин.

Он отметил, что агрессор угрожал школьникам. Он говорил, что надругается над мальчиком и вырвет у него из уха сережку.

TagilCity.ru сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», что по данному факту в отделе полиции № 18 была организована проверка, в ходе которой будут установлены участники и обстоятельства конфликта.

Граждане, записавшие видеообращение, могут сами обратиться в полицию и дать объяснение по факту случившегося,отметили в ведомстве.

Видео:группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Напомним, 7 мая на Вагонке в Нижнем Тагиле произошла массовая драка с летальным исходом. Там поругались бывшие сослуживцы. Погибший 34-летний Андрей являлся экс-бойцом 12-го отряда спецназа Нижнего Тагила.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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