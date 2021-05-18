Мужчина во время потасовки ударил битой в живот беременную женщину в Нижнем Тагиле

Отчим школьницы также рассказал свою версию случившегося. По словам мужчины, ему позвонила падчерица и попросила приехать, поскольку к ней и ее другу пристает незнакомый гражданин. Когда тагильчанин приехал, он увидел, что неподалеку сидит компания мужчин, которая распивает алкогольные напитки. В результате у тагильчанина завязалась словесная перепалка с обидчиком школьницы, которая переросла в драку.