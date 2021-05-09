«Ударил головой об окно»: родные тагильчанина-наркомана обвиняют его в избиении детей

Родственники троих детей, которые были вынуждены проживать с отцом в одной квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле, хотят добиться уголовного дела для Сергея Максимова. О том, что мужчина избивал своих детей, TagilCity.ru рассказали Елена, сестра умершей Екатерины, и старший из четверых братьев Владислав.

30 декабря 2020 года Сергей Максимов подарил 13-летнему Владимиру мобильный телефон, рассказал Владислав. Вечером этого же дня в гости к мальчику пришел его друг, который во время игры случайно наступил на устройство. В результате экран покрылся трещинами. Когда мужчина увидел, что произошло, он ударил сына головой об стену. Вова не хотел с ним разговаривать, плакал, залез на окно и хотел выпрыгнуть. Сергей увидел, что он сидит на окне, и попросил его слезть. Вова ответил: «Нет, я хочу посидеть, отстать от меня». Тогда Сергей ударил его головой об окно. Вова упал,рассказал Владислав. О том, что произошло, родственники узнали лишь спустя две недели. После этого они написали заявление в полицию, однако, по словам Елены, мужчина психологически повлиял на ребенка и заставил его забрать заявление, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Елена отметила, что после побоев у Владимира появились проблемы со здоровьем. Я хочу, чтобы дела подняли, чтобы Вову допросили повторно, и он рассказал так, как есть. Без давления,подчеркнула Елена. Также Владислав отметил, что Сергей Максимов, если ему что-то не нравилось, избивал и других своих детей. Напомним, в августе 2020 года скончалась 40-летняя жительница Вагонки Екатерина. У нее остались трое детей. Они были переданы пол опеку отцу. Через некоторое время родственники умершей начали бить тревогу, так как, по их словам, мужчина злоупотреблял спиртным и был наркоманом. В результате детей органы опеки забрали в Дом ребёнка, где они находятся на данный момент. «Шли среди фунфыриков»: троих детей у тагильчанина-наркомана забрали органы опеки

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