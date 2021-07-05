TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Работу уральского сайта госуслуг раскритиковал глава Минздрава РФ

5 июля 2021, 08:32
Фото: 1mediainvest.ru
С критикой о работе регионального сайта госуслуг на встрече со студентами и волонтерами УГМУ выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Свердловской области существует проблема с записью на вакцинацию от коронавируса через госуслуги. В частности, периодически недоступна форма записи и система не реагирует на отклик, чтобы отправить негативный отзыв на запись, сообщает ЕАН.

Свердловская область реализовала функционал по записи на вакцинацию от COVID-19 через сайт госуслуг не в полном объеме. Его следует доделать, допилить,заявил во время разговора о проблемах профилактики коронавируса и вакцинации студентам-медикам Михаил Мурашко.

В настоящее время самым оптимальным способом в области попасть на прививку остается либо непосредственно позвонить в поликлинику и там записаться, либо договориться о вакцинации от коронавируса в самой больнице.

Напомним, Михаил Мурашко посетил Екатеринбург, чтобы провести встречу со студентами и волонтёрами Уральского государственного медицинского университета. Помимо встречи у министра здравоохранения запланировано посетить международную промышленную выставку «Иннопром-2021».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко решил посетить Екатеринбург
Узнать подробнее

Материалы по теме
Евгений Куйвашев заявил о возможном проведении «Иннопрома» за рубежомРаботы тагильских ремесленников будут представлены на выставке «ИННОПРОМ-2021»Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург
#Волонтеры#Екатеринбург#Министр здравоохранения#Встреча#ИННОПРОМ#Михаил Мурашко#Университет#Студенты#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14