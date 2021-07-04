Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург

В Екатеринбурге у Мишустина состоялась встреча с представителями иностранного и российского бизнеса, сообщает 66.ру.
По словам премьер-министра, мероприятия в этом году проводятся вместе с бизнес-партнёрами из Италии, присутствующими на встрече. Это является подтверждением становления «ИННОПРОМа» авторитетной международной площадкой.
5 июля 2021 года у Мишустина состоится выступление на главной стратегической сессии выставки «Гибкое производство: максимальная адаптация», где им будет вручена Национальная промышленная премия «Индустрия».
Напомним, мероприятие «ИННОПРОМ-2021» состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 5 по 8 июля 2021 года. Страной-партнёром в этот раз стала Италия.