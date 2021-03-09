Постоянный мониторинг цен на потребительские товары ввел премьер-министр РФ Мишустин

Это позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, а также прогнозировать риски подорожания продукции и принимать вовремя меры для сдерживания цен. Оценка динамики поручена министерству экономического развития. Если будет возникать риск существенного подорожания товаров, то информацию будут передавать в профильные ведомства.
Соответственно подписанному Мишустиным распоряжению, в группу товаров входят не только продукты. Например, министерство сельского хозяйства будет следить за ценами на 12 товаров, среди них яйца, сахар, хлеб и табачные изделия. В ведении Минпромторга 13 позиций, в список включены одежда, мебель и персональные компьютеры.
Министерству здравоохранения поручено следить за ценами на медицинские изделия и лекарства, а также за стоимостью санаторно-оздоровительных услуг. Минпросвещение ответственно за цены на услуги дошкольного воспитания и общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — на услуги высшего образования. Минэнерго будет следить за стоимостью бензина и дизеля, Минцифры — услуг связи, Минстрой — услуг ЖКХ.
Напомним, в декабре 2020 года в Свердловской области была создана рабочая группа по мониторингу цен на продукты питания.