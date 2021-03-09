Постоянный мониторинг цен на потребительские товары ввел премьер-министр РФ Мишустин

Министерству здравоохранения поручено следить за ценами на медицинские изделия и лекарства, а также за стоимостью санаторно-оздоровительных услуг. Минпросвещение ответственно за цены на услуги дошкольного воспитания и общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — на услуги высшего образования. Минэнерго будет следить за стоимостью бензина и дизеля, Минцифры — услуг связи, Минстрой — услуг ЖКХ.