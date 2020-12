Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции прокомментировал повышение цен в регионе. Он пояснил, что на прошлой неделе была сформирована специальная рабочая группа.

Свердловские специалисты ежедневно мониторят ситуацию и озвучивают предложения по сдерживанию роста цен. Будем выполнять решение нашего президента и решение правительства РФ. Мониторим, направляем, прислушиваемся, рычаги есть,заявил он. Губернатор отметил, что в сложные времена должны реагировать все, а это явление временное. На субсидирование агро-промышленного комплекса за год было выделено около четырех миллиардов рублей, и правительство может сдерживать ситуацию какое-то время. Из-за плохого урожая в Свердловской области повышаются цены на «борщевой набор»

