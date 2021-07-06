Смерть заслуженного хирурга и причины потопа. Итоги дня в Свердловской области

Скончался заместитель главврача ЦГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Фурман. Заслуженный хирург России умер 5 июля, ему было 70 лет. Александр Юрьевич работал в больнице с 1973 года и был врачом высшей категории. За многолетний добросовестный труд он был не раз награжден благодарственными письмами и грамотами. О дате и месте прощания с Александром Фурманом пресс-служба ЦГБ № 1 сообщит дополнительно.