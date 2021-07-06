Смерть заслуженного хирурга и причины потопа. Итоги дня в Свердловской области

Posted 6 июля 2021, 14:47
Published 6 июля 2021, 14:47
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Скончался заместитель главврача ЦГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Фурман. Заслуженный хирург России умер 5 июля, ему было 70 лет. Александр Юрьевич работал в больнице с 1973 года и был врачом высшей категории. За многолетний добросовестный труд он был не раз награжден благодарственными письмами и грамотами. О дате и месте прощания с Александром Фурманом пресс-служба ЦГБ № 1 сообщит дополнительно.
Власти Свердловской области рассказали о причинах затопления домов в Верхней Салде. Виной всему стали продолжительные ливни в Свердловской области. Замглавы Верхней Салды по ЖКХ, энергетике и транспорту Андрей Душин сообщил, что Исинское водохранилище пришлось перекрыть, но оно все равно переполнилось, как и река Салда. На сегодняшний день ситуация с затоплением стабилизировалась и вода стала уходить.
22-летний студент Института новых материалов и технологий УрФУ умер в Екатеринбурге от COVID-19. Молодой человек не был привит от инфекции и был доставлен в больницу 17 июня с поражением легких. Медики диагностировали у него коронавирус и подключили к аппарату ИВЛ.
Заведующую отделением гнойной хирургии городской больницы Первоуральска следователи обвинили в смерти пациентки, которая умерла в марте 2019 года от гнойного аппендицита. Дело о халатности было возбуждено осенью 2020 года. Изначально фельдшер скорой помощи поставил предварительный диагноз «аппендицит». Однако дежурный врач его исключила и не назначила обследований. В результате пациентка скончалась спустя неделю на операционном столе.