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Posted 6 июля 2021, 05:47

Published 6 июля 2021, 05:47

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Власти Свердловской области рассказали о причинах затопления Верхней Салды

6 июля 2021, 05:47
Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов, а также замглавы Верхней Салды по ЖКХ, энергетике и транспорту Андрей Душин объяснили, почему в Верхней Салде произошло затопление.

Затопление произошло из-за продолжительных ливней в регионе, сообщает Кузнецов. Водоём переполнился, вследствие чего вода перелилась через дамбу, пишет Е1.

По словам Душина, пришлось прикрыть Исинское водохранилище, однако оно тоже переполнилось. Река Салда тоже была переполнена. Обычно её ширина составляет 10-15 метров, а на этот раз она была 100 метров. Неизвестно, откуда в неё пришла вода.

Сейчас ситуация с затоплением стабилизировалась, вода стала уходить. Продолжают засыпать размытую дамбу старого металлургического завода.

Напомним, в Нижнем Тагиле 3 и 4 июля 2021 года произошли сильные продолжительные ливни с грозой и градом. Во многих районах случилось подтопление, повалены деревья.

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#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Свердловская область#Река#Затопление#Непогода#Ливни
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