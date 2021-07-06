Власти Свердловской области рассказали о причинах затопления Верхней Салды

По словам Душина, пришлось прикрыть Исинское водохранилище, однако оно тоже переполнилось. Река Салда тоже была переполнена. Обычно её ширина составляет 10-15 метров, а на этот раз она была 100 метров. Неизвестно, откуда в неё пришла вода.