Фото извлечения останков семьи Николая II впервые опубликовал музей в Екатеринбурге

Posted 7 июля 2021, 11:36
Published 7 июля 2021, 11:36
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
На фото запечатлен сам раскоп, заложенный 11 июля 1991 года в районе Поросенкова Лога на старой Коптяковской дороге, сообщает Znak.
Почти все участники работ запечатлены на фотографии, включая их руководителя, геолога Александра Авдонина и куратора от Института истории и археологии Уральского отделения РАН Людмилу Корякову. Процесс извлечения костяков, которые, как позже было установлено, являются останками Романовых, также попал в кадр на фотографии.
Снимки опубликованы на странице музея в социальной сети Вконтакте.
Напомним, в середине ноября 2021 года будет рассмотрен на Архиерейском соборе Русской православной церкви вопрос о подлинности останков семьи Романовых.