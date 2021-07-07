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Posted 7 июля 2021, 11:36

Published 7 июля 2021, 11:36

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Фото извлечения останков семьи Николая II впервые опубликовал музей в Екатеринбурге

7 июля 2021, 11:36
К 30-летию со дня эксгумации останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи Свердловский областной краеведческий музей опубликовал архивные фото проведенных в 1991 году раскопок.

На фото запечатлен сам раскоп, заложенный 11 июля 1991 года в районе Поросенкова Лога на старой Коптяковской дороге, сообщает Znak.

Почти все участники работ запечатлены на фотографии, включая их руководителя, геолога Александра Авдонина и куратора от Института истории и археологии Уральского отделения РАН Людмилу Корякову. Процесс извлечения костяков, которые, как позже было установлено, являются останками Романовых, также попал в кадр на фотографии.

Снимки опубликованы на странице музея в социальной сети Вконтакте.

Напомним, в середине ноября 2021 года будет рассмотрен на Архиерейском соборе Русской православной церкви вопрос о подлинности останков семьи Романовых.

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#Общество#Новости УрФО#Семья#Фото#Николай II#Останки#Краеведческий музей#Екатеринбург
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