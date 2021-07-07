Фото извлечения останков семьи Николая II впервые опубликовал музей в Екатеринбурге

Почти все участники работ запечатлены на фотографии, включая их руководителя, геолога Александра Авдонина и куратора от Института истории и археологии Уральского отделения РАН Людмилу Корякову. Процесс извлечения костяков, которые, как позже было установлено, являются останками Романовых, также попал в кадр на фотографии.