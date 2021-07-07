О формате празднования Дня города высказался мэр Екатеринбурга

Также он добавил, что некоторые мероприятия в городе будут проходить при соблюдении 75% заполняемости залов, а также с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Но, по словам Орлова, с масштабным праздником на площади проблем больше, потому что на таких мероприятиях масочный режим соблюдается хуже.