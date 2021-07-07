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Posted 7 июля 2021, 09:58

Published 7 июля 2021, 09:58

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

О формате празднования Дня города высказался мэр Екатеринбурга

7 июля 2021, 09:58
Сюжет
Коронавирус
Подготовка к празднованию Дня города в Екатеринбурге, который должен пройти 21 августа 2021 года, продолжается, но есть вероятность, что в проведение праздника придется вносить существенные коррективы из-за третьей волны коронавируса.

Все процедуры по проведению конкурсов уже запущены, но вопрос о формате праздника будет вынесен на оперштабе, чтобы принять уже окончательное решение, пишет Е1.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сказал, что окончательное решение будет принято в течение 10 дней. Какой-то формат празднования Дня города постараются сохранить.

Также он добавил, что некоторые мероприятия в городе будут проходить при соблюдении 75% заполняемости залов, а также с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Но, по словам Орлова, с масштабным праздником на площади проблем больше, потому что на таких мероприятиях масочный режим соблюдается хуже.

Напомним, в Екатеринбурге из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19 отменены многие мероприятия, среди них фестиваль «Ночь музыки», Сабантуй и общегородской школьный выпускной.

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#Коронавирус COVID-19#Новости УрФО#Коронавирус#Свердловская область#Празднование#День города#Ограничения#Екатеринбург#Пандемия
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