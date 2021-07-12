Лекарства от ревматоидного артрита на 70 млн закупает больница Нижнего Тагила

Posted 12 июля 2021, 06:46
Published 12 июля 2021, 06:46
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Открытый аукцион в электронной форме на поставку лекарственного препарата «Олокизумаб"объявило ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница город Нижний Тагил».
Начальная сумма контракта — 70,4 миллиона рублей.
На эти средства больница закупает 1 500 флаконов раствора для подкожного введения дозировкой 160 мг/мл, 0,4 мл.
По условиям договора, подрядчик должен поставить лекарства партиями по заявкам больницы до 31 декабря 2021 года.
Напомним, лекарственные препараты — порошки и растворы на сумму свыше 27 миллионов закупает ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница Нижнего Тагила».