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Posted 12 июля 2021, 06:46

Published 12 июля 2021, 06:46

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Лекарства от ревматоидного артрита на 70 млн закупает больница Нижнего Тагила

12 июля 2021, 06:46
Инфекционная больница Нижнего Тагила закупает 1,5 тысячи флаконов препарата «Олокизумаб» на общую сумму 70,4 миллиона рублей.

Открытый аукцион в электронной форме на поставку лекарственного препарата «Олокизумаб"объявило ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница город Нижний Тагил».

Начальная сумма контракта — 70,4 миллиона рублей.

На эти средства больница закупает 1 500 флаконов раствора для подкожного введения дозировкой 160 мг/мл, 0,4 мл.

По условиям договора, подрядчик должен поставить лекарства партиями по заявкам больницы до 31 декабря 2021 года.

Напомним, лекарственные препараты — порошки и растворы на сумму свыше 27 миллионов закупает ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница Нижнего Тагила».

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