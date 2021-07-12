Летевший из Турции в Екатеринбург самолет развернулся в воздухе из-за неисправности

Posted 12 июля 2021, 07:48
Published 12 июля 2021, 07:48
Modified 18 сентября 2022, 12:01
Updated 18 сентября 2022, 12:01
В минувшее воскресенье в 21.00 пассажирский самолет вылетел из аэропорта Турции и направлялся в Екатеринбург. Спустя 52 минуты полёта, лайнер развернулся и приземлился там же в 22.08 часов.
По данным сервиса Flightaware, борт пробыл в аэропорту Турции более двух часов и вновь вылетел в Екатеринбург.
Как сообщили пассажиры изданию Е1.RU, самолёт развернулся из-за того, что у него не закрылись стойки шасси. По предварительным данным, на борту находились 300 человек.