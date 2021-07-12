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Posted 12 июля 2021, 07:48

Published 12 июля 2021, 07:48

Modified 18 сентября 2022, 12:01

Updated 18 сентября 2022, 12:01

Летевший из Турции в Екатеринбург самолет развернулся в воздухе из-за неисправности

Летевший из Турции в Екатеринбург самолет развернулся в воздухе из-за неисправности

12 июля 2021, 07:48
Фото: 1MiMediainvest.ru.
Самолёт, летевший из Антальи в Екатеринбург, экстренно развернули в небе из-за технической неисправности.

В минувшее воскресенье в 21.00 пассажирский самолет вылетел из аэропорта Турции и направлялся в Екатеринбург. Спустя 52 минуты полёта, лайнер развернулся и приземлился там же в 22.08 часов.

По данным сервиса Flightaware, борт пробыл в аэропорту Турции более двух часов и вновь вылетел в Екатеринбург.

Как сообщили пассажиры изданию Е1.RU, самолёт развернулся из-за того, что у него не закрылись стойки шасси. По предварительным данным, на борту находились 300 человек.

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#Общество#Новости УрФО#Самолет#Турция#Неполадки#Екатеринбург
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