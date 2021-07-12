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Posted 12 июля 2021, 07:39

Published 12 июля 2021, 07:39

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

В 5 раз снижена цена строительного контроля Дома ребенка при ФКУ ИК-6 Нижнего Тагила

12 июля 2021, 07:39
Определился подрядчик, который будет осуществлять строительный контроль «Общежитие дома ребенка» при ФКУ ИК-6 Нижнего Тагила. Он снизил цену контракта в более, чем 5 раз.

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при строительстве объекта капитального строительства: «Строительство общежития дома ребенка ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области в Нижнем Тагиле будет осуществлять компания из Екатеринбурга ООО «ВИАН». Директор — Сергей Сергеевич Кочурин.

По итогам электронного аукциона подрядчик снизил начальную цену контракта с 5,3 миллиона рублей до 728 тысяч. Компания стала единственной из четырех претендентов, кто соответствует всем требованиям, установленным документацией об аукционе.

Согласно документации, срок окончания услуг — 30 сентября 2022 года.

Напомним, общежитие дома ребенка в тагильской колонии построит компания из Екатеринбурга. Начальная цена контракта была снижена на 10 миллионов рублей. Изначально она составляла 167,8 миллиона рублей, ООО «Сити Билдинг» предложило построить общежитие за 157,8 миллиона рублей.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общежитие#Контроль#Закупки#ГУФСИН#Стройка#Электронный аукцион#Дом ребенка
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