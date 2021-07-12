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Posted 12 июля 2021, 11:06

Published 12 июля 2021, 11:06

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

За рулем пьяные и без прав: итоги рейдов в выходные дни подвели в ГИБДД Тагила

12 июля 2021, 11:06
За минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выявили десятки нарушений ПДД. Большая часть из них — это езда в нетрезвом виде и отсутствие права управления автомобилем.

По итогам рейдовых мероприятий, которые пршли на дорогах Нижнего Тагила в прошедшие выходные, сотрудники Госавтоинспекции выявили 33 грубых нарушения Правил дорожного движения.

В том числе, по данным Госавтоинспекции, к административной ответственности были привлечены 13 водителей, которые сели за руль, не имея права управления транспортным средством. 10 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения.

Еще 5 автомобилистов катались по городу и без прав, и в пьяном виде. В отношении них были составлены протоколы по ст. 12.8 ч. 3. КоАП РФ.

3 водителя отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, в связи с чем, на водителей также были составлены административные материалы, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В отношении 2 водителей были возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Напомним, обстоятельства дорожной аварии, произошедшей около 10.00 в понедельник 12 июля у дома № 5А на улице Юности в Нижнем Тагиле, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. В результате столкновения с иномаркой водитель мотоцикла получил переломы, травмы головы и живота, и был госпитализирован в больницу.

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#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Административное правонарушение#ПДД#Водительские права#Пьяный водитель#Рейды
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