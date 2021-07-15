Росприроднадзор утвердил проект полигона ТКО в Нижнем Тагиле

В состав комиссии вошли 10 специалистов из различных направлений с нескольких регионов. Эксперты изучили всю представленную документацию, чтобы она отвечала экологоческим требованиям. Информацию об этом сообщил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.