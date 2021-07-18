Уральские пассажиры из-за ветра не могут вылететь в Екатеринбург из Геленджика

Posted 18 июля 2021, 11:38
Published 18 июля 2021, 11:38
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Пассажирам была выдана вода, еду дали утром. По словам одного из пассажиров, рейс переносили уже несколько раз, пишет Е1.
На онлайн-табло аэропорта Кольцово указано, что рейс должен прилететь в 15:25 вместо 04:10.
Пресс-служба уральской транспортной прокуратуры сообщила, что сейчас пассажиры ждут вылета в Москву из Кольцово. Причина задержки — позднее прибытие.
Также задержался рейс по маршруту Екатеринбург — Москва, время вылета перенесено с 08:20 на 16:00. На рейс ожидается не менее 100 пассажиров, среди них есть пятеро детей. Пассажирам были предоставлены еда и напитки, а также они были размещены в гостинице.
Напомним, 11 июля 2021 года во время задержки рейса «Москва — Анталия» по техническим причинам один из пассажиров открыл аварийный люк, из-за чего рейс задержался на четыре часа. На момент открытия люка задержка была не более 20 минут. СК начал проверку по данному факту.