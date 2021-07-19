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Posted 19 июля 2021, 16:08

Published 19 июля 2021, 16:08

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Заряд для советского гранатомета обнаружили тагильчане во время уборки гаража

19 июля 2021, 16:08
Заряд для советского ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 обнаружили жители Нижнего Тагила во время уборки гаража, который приобрели у других людей. Об этом TagilCity.ru рассказал пожарный Александр Серов.

По его словам, инцидент произошел 19 июля, около 11.00, на Северном поселке. После обнаружения снаряда туда также прибыли саперы и сотрудники правоохранительных органов.

Приехали саперы с полицией. Забрали на уничтожение,отметил Серов.

РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой, также может быть использован для уничтожения живой силы в укрытиях.

Напомним, 9 июня стало известно, что на берегу реки Липка в Тугулымском районе свердловчане обнаружили гранату. Для определения степени опасности находки выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления Росгвардии.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Оружие#Северный#Граната
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