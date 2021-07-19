Заряд для советского гранатомета обнаружили тагильчане во время уборки гаража

Posted 19 июля 2021, 16:08
Published 19 июля 2021, 16:08
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
По его словам, инцидент произошел 19 июля, около 11.00, на Северном поселке. После обнаружения снаряда туда также прибыли саперы и сотрудники правоохранительных органов.
Приехали саперы с полицией. Забрали на уничтожение,отметил Серов.
РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой, также может быть использован для уничтожения живой силы в укрытиях.
Напомним, 9 июня стало известно, что на берегу реки Липка в Тугулымском районе свердловчане обнаружили гранату. Для определения степени опасности находки выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления Росгвардии.