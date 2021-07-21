Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 будет установлена в ТЦ Екатеринбурга

Напомним, студенты УрГЭУ пожаловались на то, что с 1 сентября 2021 года тех, кто не вакцинируется, будет запрещено допускать к занятиям. При этом дистант для непривитых студентов не рассматривается. А студенты УрФУ без сертификата о вакцинации или справки о наличии антител могут не быть допущенными к проживанию в общежитии.