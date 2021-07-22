Почти 8 млрд рублей поступило в бюджет Нижнего Тагила за первое полугодие 2021 года

Posted 22 июля 2021, 04:54
Published 22 июля 2021, 04:54
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Постановление администрации «Об итогах исполнения бюджета города Нижний Тагил за 1 полугодие 2021 года» за подписью главы города Владислава Пинаева, опубликовано на сайте администрации 20 июля 2021 года.
Согласно отчету об исполнении бюджета города Нижний Тагил, с января по июнь 2021 года в городскую казну поступило больше 7,9 миллиарда рублей. В том числе:
В число поступлений входят платежи по иным налогам, в том числе земельным, а также другие акцизные сборы, доходы от муниципального и государственного имущества, аренды земельных участков, государственные пошлины, платежи за пользование природными ресурсами и прочие поступления.
Запланированная сумма доходов на год составляет 15,6 миллиарда рублей. Поступления за первую половину года превысили 50% от запланированных доходов бюджета.
Исходя из отчета о расходах, из казны Нижнего Тагила за первые шесть месяцев текущего года было потрачено 7,5 миллиарда рублей. Из них:
Напомним, бюджет Нижнего Тагила в 2021 году впервые превысит отметку в 16 миллиардов рублей. В местную думу в начале июня внесена корректировка финансового документа о расходах в текущем году.