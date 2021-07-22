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Posted 22 июля 2021, 04:54

Published 22 июля 2021, 04:54

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Почти 8 млрд рублей поступило в бюджет Нижнего Тагила за первое полугодие 2021 года

22 июля 2021, 04:54
За первое полугодие текущего года бюджет Нижнего Тагила получил почти 8 миллиардов рублей. Потрачено из городской казны 7,5 миллиарда рублей.

Постановление администрации «Об итогах исполнения бюджета города Нижний Тагил за 1 полугодие 2021 года» за подписью главы города Владислава Пинаева, опубликовано на сайте администрации 20 июля 2021 года.

Согласно отчету об исполнении бюджета города Нижний Тагил, с января по июнь 2021 года в городскую казну поступило больше 7,9 миллиарда рублей. В том числе:

  • 2,2 млрд - налоговые и неналоговые доходы на прибыль, доходы (НДФЛ, налоги на товары, акцизы и пр);
  • 5,7 млрд - безвозмездные поступления (в том числе от других бюджетов бюджетной системы РФ, субвенции и субсидии).

В число поступлений входят платежи по иным налогам, в том числе земельным, а также другие акцизные сборы, доходы от муниципального и государственного имущества, аренды земельных участков, государственные пошлины, платежи за пользование природными ресурсами и прочие поступления.

Запланированная сумма доходов на год составляет 15,6 миллиарда рублей. Поступления за первую половину года превысили 50% от запланированных доходов бюджета.

Исходя из отчета о расходах, из казны Нижнего Тагила за первые шесть месяцев текущего года было потрачено 7,5 миллиарда рублей. Из них:

  • 3,4 млрд - на образование;
  • 1,8 млрд - на национальную экономику (водное, лесное, сельское хозяйство и рыболовство);
  • 1,4 млрд - на дорожное хозяйство;
  • 557 млн - социальную политику;
  • 476 млн - на благоустройство;
  • 407,5 млн - на жилищно-коммунальное хозяйство;
  • 325 млн - на культуру и кинематографию;
  • 291,2 млн - на физическую культуру и спорт;
  • 136,7 млн - на транспорт;
  • 124,5 млн - на молодежную политику.

Напомним, бюджет Нижнего Тагила в 2021 году впервые превысит отметку в 16 миллиардов рублей. В местную думу в начале июня внесена корректировка финансового документа о расходах в текущем году.

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