Уральские недобросовестные застройщики приговорены к 100 годам заключения

Пострадавшими оказались тысячи человек. Общий ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и развития инфраструктуры на подведении итогов работы комиссии по защите прав дольщиков, которая была создана по поручению губернатора Евгения Куйвашева.