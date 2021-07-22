Уральские недобросовестные застройщики приговорены к 100 годам заключения

Posted 22 июля 2021, 09:00
Published 22 июля 2021, 09:00
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Пострадавшими оказались тысячи человек. Общий ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и развития инфраструктуры на подведении итогов работы комиссии по защите прав дольщиков, которая была создана по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
В ведомстве отметили, что пятерых человек осудили за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального жилья.
Объекты располагались в Екатеринбурге на улице Орловской и переулке Верхнем, многоэтажка на улице Хасановской и дома на Эльмаше. От действий застройщиков пострадали около тысячи человек.
Напомним, что фонд защиты прав дольщиков 2 июля постановил помочь жителям города Лесного, обманутым вследствие недобросовестных действий застройщика. В результате мошенничества пострадало 25 человек, имеющих право на компенсацию, которая будет выплачена на 68 миллионов.