50-метровое колесо обозрения планируется поставить в парке Бондина в Нижнем Тагиле

Городским властям поступило предложение построить современное всесезонное колесо обозрения высотой 50 метров. Об этом рассказал редакции TagilCity.ru мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время выездного совещания на строящуюся площадку «Тагильская лагуна-2» за ГДДЮТ. Также там присутствовала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, которая 23 июля посетила Нижний Тагил с рабочим визитом.