50-метровое колесо обозрения планируется поставить в парке Бондина в Нижнем Тагиле

Posted 23 июля 2021, 07:17
Published 23 июля 2021, 07:17
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Городским властям поступило предложение построить современное всесезонное колесо обозрения высотой 50 метров. Об этом рассказал редакции TagilCity.ru мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время выездного совещания на строящуюся площадку «Тагильская лагуна-2» за ГДДЮТ. Также там присутствовала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, которая 23 июля посетила Нижний Тагил с рабочим визитом.
Это достаточно дорогое удовольствие. Старое 25-метровое колесо будем убирать, пусть парк Бондина зарабатывает на аренде. Я считаю, что в Тагиле должно появиться достойное колесо обозрения,заявил мэр.
Напомним, в «Тагильской лагуне-2» будут оборудованы игровые площадки для детей, скейт-парк, картодром, бассейн для судомоделирования и места для занятий спортом.