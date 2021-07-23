Пытавшийся взломать двери ножом из-за ревности мужчина задержан в Екатеринбурге

Posted 23 июля 2021, 04:17
Published 23 июля 2021, 04:17
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Человека с ножом поймали стражи правопорядка на улице Кузнецова в Екатеринбурге поздним вечером 22 июля. Как отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, задержанным оказался 48-летний местный житель. В тот вечер он был пьян.
Бдительные граждане заметили мужчину, который вел себя неадекватно. Тревожный сигнал об этом поступил нашим коллегам из Росгвардии. Они оперативно прибыли и задержали подозрительного ночного путника, при осмотре его одежды был найден нож, о котором сообщали очевидцы. Воспользоваться им гражданин не успел, рассказал полковник Горелых Е1.
Мужчина был доставлен в отдел полиции № 15. Как выяснили следователи, он пытался открыть ножом дверь учреждения, где работает его жена. По предварительной информации, нарушитель сделал это из ревности к супруге. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются в ходе проверки.
Напомним, 19 июля 2021 года с ножевым ранением госпитализирован участковый полиции в Богдановиче, который вмешался в конфликт между подростком и женщиной во дворе многоквартирного дома. Он получил ранение в живот.