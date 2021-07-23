Пытавшийся взломать двери ножом из-за ревности мужчина задержан в Екатеринбурге

Бдительные граждане заметили мужчину, который вел себя неадекватно. Тревожный сигнал об этом поступил нашим коллегам из Росгвардии. Они оперативно прибыли и задержали подозрительного ночного путника, при осмотре его одежды был найден нож, о котором сообщали очевидцы. Воспользоваться им гражданин не успел, рассказал полковник Горелых Е1.