tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля 2021, 04:17

Published 23 июля 2021, 04:17

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Пытавшийся взломать двери ножом из-за ревности мужчина задержан в Екатеринбурге

23 июля 2021, 04:17
О неадекватном мужчине, разгуливающему по Уралмашу в Екатеринбурге с ножом, в полицию сообщили местные жители. Нарушителя спокойствия задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Человека с ножом поймали стражи правопорядка на улице Кузнецова в Екатеринбурге поздним вечером 22 июля. Как отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, задержанным оказался 48-летний местный житель. В тот вечер он был пьян.

Бдительные граждане заметили мужчину, который вел себя неадекватно. Тревожный сигнал об этом поступил нашим коллегам из Росгвардии. Они оперативно прибыли и задержали подозрительного ночного путника, при осмотре его одежды был найден нож, о котором сообщали очевидцы. Воспользоваться им гражданин не успел, рассказал полковник Горелых Е1.

Мужчина был доставлен в отдел полиции № 15. Как выяснили следователи, он пытался открыть ножом дверь учреждения, где работает его жена. По предварительной информации, нарушитель сделал это из ревности к супруге. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются в ходе проверки.

Напомним, 19 июля 2021 года с ножевым ранением госпитализирован участковый полиции в Богдановиче, который вмешался в конфликт между подростком и женщиной во дворе многоквартирного дома. Он получил ранение в живот.

Материалы по теме
16-летний свердловчанин набросился на приятеля с ножом и порезал ему горло19-летний парень с ножом подозревается в краже IPhone у студента в Екатеринбурге«Сама напоролась на нож»: пьяный свердловчанин зарезал сожительницу и пытался бежать
#Происшествия#Новости УрФО#Нож#Мужчина#Задержание#Росгвардия#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика