В бездействии обвинил полицию попавший с ножевым ранением в больницу екатеринбуржец

Инцидент произошел 11 июля ночью. Мужчина вышел из дома за сигаретами в киоск на перекрестке улиц Викулова — Крауля. Он увидел, что другой мужчина пристал к девушкам и сделал ему замечание. В результате тот убежал. Потом к пострадавшему подошли знакомые, а за ними и тот, которого он прогнал.