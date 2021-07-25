Апелляционная жалоба тагильчан и требование президента РФ. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Тем временем тагильчане создали прецедент: они обратились в суд с жалобами на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Наконец сами жители проявили инициативу и поддержали иск надзорных органов с требованием переселить жителей домов и владельцев садов в санитарно-защитной зоне комбината. Иск надзорных органов по жалобе на предприятие был проигран из-за отсутствия конкретных адресов зданий, которые нужно снести. В удовлетворении иска было отказано. Однако ведомство подало апелляцию и жители Нижнего Тагила также потребовали устранить жилые дома и садово-огородные участки в радиусе 1000 метров от границ предприятия.