tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2021, 16:51

Published 25 июля 2021, 16:51

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Апелляционная жалоба тагильчан и требование президента РФ. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

25 июля 2021, 16:51
Тагильчане присоединились к апелляционной жалобе надзорных органов по иску к НТМК из-за неустановленной санитарно-защитной зоны, а президент поручил региональным властям следить за исполнением обязательств предприятиями. Все важные новости об экологии читайте в эко-итогах недели от TagilCity.ru.

Во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что региональные власти должны контролировать исполнение предприятиями подписанных соглашений о квотировании вредных выбросов в атмосферный воздух.

В ходе заседания президенту доложили, каким образом реализуются данные им поручения по вопросу исполнения предприятиями подписанных соглашений о квотировании.

Тагильский «Уралвагонзавод» начал поиск подрядчика для разработки проектной документации для рекультивации полигона жидких токсичных отходов в ГГО.

Работы проводятся по предписанию управления Роспотребнадзора от 27 декабря 2019 года. Разработать проектную документацию необходимо до 1 января 2023 года.

Рекультивировать полигон жидких токсичных отходов в Горноуральском ГО планирует УВЗ
Узнать подробнее

Также УВЗ собирается ликвидировать гидротехнические сооружения гидрозолоотвала теплоэлектроцентрали, которые использовал для складирования золы и шлака, образующиеся при сжигании в котлах каменного угля.

По этому поводу глава города Владислав Пинаев постановил провести в Нижнем Тагиле общественные обсуждения государственной экологической экспертизы по ликвидации законсервированных очистных сооружений.

Законсервированные очистные сооружения УВЗ в Нижнем Тагиле планируется ликвидировать
Узнать подробнее

Тем временем тагильчане создали прецедент: они обратились в суд с жалобами на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Наконец сами жители проявили инициативу и поддержали иск надзорных органов с требованием переселить жителей домов и владельцев садов в санитарно-защитной зоне комбината. Иск надзорных органов по жалобе на предприятие был проигран из-за отсутствия конкретных адресов зданий, которые нужно снести. В удовлетворении иска было отказано. Однако ведомство подало апелляцию и жители Нижнего Тагила также потребовали устранить жилые дома и садово-огородные участки в радиусе 1000 метров от границ предприятия.

В свою очередь жители Нижнего Тагила могут поддержать инициативу экологов России об установлении предприятиями санитарно-защитных зон, ужесточении контроля и публичности данных о выбросах.

Экологи требуют обязать по периметру этих зон поставить приборы измерения и учёта, которые будут постоянно мониторить состояние воздуха и публиковать эти данные в открытом доступе.

Тагильчане могут поддержать инициативу об ужесточении эко-ответственности заводов
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Здоровье#Очистные сооружения#Итоги#УВЗ#Полигон#Нацпроект «Экология»#Чистый воздух
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика