Двухлетний малыш-инвалид утонул в ведре в уральском поселке

На тот момент мать мальчика была в отпуске по уходу за ребенком. Известно, что она проживает вместе со сварщиком, который имеет судимости за избиение, кражи и угон. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако на данный момент неизвестно, кто является фигурантом.