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Posted 27 июля 2021, 15:57

Published 27 июля 2021, 15:57

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Тело 21-летней сотрудницы секс-шопа обнаружено в ванной в Екатеринбурге

Тело 21-летней сотрудницы секс-шопа обнаружено в ванной в Екатеринбурге

27 июля 2021, 15:57
Фото: 1MI.
Труп 21-летней Анастасии, которая работала в секс-шопе в Екатеринбурге, найден в квартире многоэтажного дома на улице Павла Шаманова.

Девушку обнаружила ее бабушка. Фельдшер скорой медицинской помощи констатировала смерть Анастасии 25 июля в 21.30. Причиной смерти стало утопление, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В следственном отделе СКР по Верх-Исетскому району подтвердили факт происшествия, однако комментировать его не стали. На данный момент проводится доследственная проверка.

Напомним, 30 июня 14-летний подросток утонул на базе отдыха «Пампасы» в Екатеринбурге. Очевидцы попытались спасти подростка, но тело удалось найти только через полчаса.

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#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Труп#Утопление#Екатеринбург
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