Подростка затянуло в конвейерную ленту на кирпичном заводе под Нижним Тагилом

Posted 29 июля 2021, 06:11
Published 29 июля 2021, 06:11
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
В ходе проверки прокуратуры Кушвы было установлено, что молодой человек приступил к выполнению своих трудовых обязанностей с 25 июня 2020 года с разрешения директора завода.
Трудовой договор между работодателем ООО «Кушвинский кирпичный завод» и погибшим заключён не был. Подросток работал до 2 июля 2020 года, вплоть до несчастного случая, сообщает пресс-служба прокуратуры Кушвы.
Сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего директора завода. Ему было предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Факт трудовых отношений между погибшим и ООО «Кушвинский кирпичный завод» установлен в судебном порядке по иску кушвинского прокурора. Дело направили в Кушвинский городской суд.
Напомним, 26 июня 2021 года во время работы на шахте «Южная», принадлежащей нижнетагильскому ВГОКу, в городе Кушва погиб 42-летний составитель вагонов. Из-за нарушения правил безопасности рабочего ударил вагон. От удара у мужчины размозжило голову, вследствие чего он скончался. Следственным отделом СК Кушвы было возбуждено уголовное дело.