Подростка затянуло в конвейерную ленту на кирпичном заводе под Нижним Тагилом

Напомним, 26 июня 2021 года во время работы на шахте «Южная», принадлежащей нижнетагильскому ВГОКу, в городе Кушва погиб 42-летний составитель вагонов. Из-за нарушения правил безопасности рабочего ударил вагон. От удара у мужчины размозжило голову, вследствие чего он скончался. Следственным отделом СК Кушвы было возбуждено уголовное дело.