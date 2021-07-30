Дело заказчика убийства бизнесмена из Екатеринбурга 14-летней давности передано в суд

По прошествии лет преступник решил вернуться в Россию, где и стал постоянно проживать в Ленинградской области. В результате тщательно спланированной спецоперации, проведённой сыщиками угрозыска, после получения конкретной оперативной информации от службы Интерпола о том, что обвиняемый сменил в зарубежном государстве паспорт в связи со сменой фамилии, последний был задержан 7 апреля 2021 года.