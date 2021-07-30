Свердловские власти высказались о прекращении эндопротезирования в госпитале Тетюхина

До 2019 года объем данной помощи устанавливался в субъекте. Также руководство Свердловской области влияло на то, чтобы госпиталь был полностью загружен в части региональных квот. В связи с решением правительства РФ, с 2019 года исключительно федеральный центр принимает решение в части этого блока ВМП для частных клиник. Регион не может влиять на соответствующие показатели. Данные Минздрава Свердловской области гласят, что госпиталь уже подал соответствующую заявку.