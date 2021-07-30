tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2021, 15:31

Published 30 июля 2021, 15:31

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Свердловские власти высказались о прекращении эндопротезирования в госпитале Тетюхина

Свердловские власти высказались о прекращении эндопротезирования в госпитале Тетюхина

30 июля 2021, 15:31
Фото: 1MI.
Прекращение оказания медицинской помощи по эндопротезированию в госпитале имени Тетюхина в Нижнем Тагиле прокомментировали в правительстве Свердловской области. Данные чиновников гласят, что операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов выполняются всем нуждающимся в регионе.

На данный момент соответствующие операции проводит шесть государственных организаций здравоохранения, мощность которых дает возможность закрывать потребность свердловчан в подобных хирургических вмешательствах.

Отмечается, что уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле является частной медицинской организацией. Однако он также принимает участие в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания помощи гражданам. Это значит, что часть услуг, которые предоставляет центр, оплачивается по ОМС. В 2021 году планировалось, что госпиталю будет выделено 359,1 миллиона рублей. Эти деньги пошли бы на оказание высокотехнологичной помощи, работу стационаров и амбулаторное лечение пациентов.

Средства системы обязательного медицинского страхования являются важным, но не единственным источником финансирования медцентра. Так, часть высокотехнологичных операций относятся к так называемому, «бюджетному списку»,объяснили TagilCity.ru в департаменте информационной политики.

До 2019 года объем данной помощи устанавливался в субъекте. Также руководство Свердловской области влияло на то, чтобы госпиталь был полностью загружен в части региональных квот. В связи с решением правительства РФ, с 2019 года исключительно федеральный центр принимает решение в части этого блока ВМП для частных клиник. Регион не может влиять на соответствующие показатели. Данные Минздрава Свердловской области гласят, что госпиталь уже подал соответствующую заявку.

Напомним, с 1 августа в Нижнем Тагиле будет приостановлено оказание медицинской помощи по эндопротезированию в госпитале имени Тетюхина. Больница направила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В нем сказано, что на текущий год в госпитале предусмотрено 678 эндопротезирований коленного сустава. Однако фактическая потребность составила 702 госпитализации.

Оказание помощи по эндопротезированию приостановит госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Материалы по теме
Сотрудники госпиталя Тетюхина из Нижнего Тагила обратились к ПутинуОказание помощи по эндопротезированию приостановит госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Здоровье#Закрытие#Госпиталь им. Тетюхина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика