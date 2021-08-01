ДТП с такси и смерть гендиректора КРК «Уралец». Итоги дня в Свердловской области

Турист из Екатеринбурга рассказал, как на данный момент обстоит ситуация в курортном городе Турции, вблизи которого бушуют лесные пожары. Туристы заметили горящие очаги в горах, однако не было видно, чтобы кто-то их тушил. Турист рассказал, что у него с балкона был вид на горящий склон. На следующий день ничего не изменилось, лишь огонь переместился ближе. Через некоторое время появились вертолеты, которые начали тушить пожары. Воду брали прямо из моря. Из-за отсутствия ветра дым от пожара до пляжа не дошел. Мужчина отметил, что представители туроператора не сообщили, что будут делать, если огонь спустится с гор.