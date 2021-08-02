Место для стелы «Город трудовой доблести» выберут жители Екатеринбурга

Было предложено четыре площадки для размещения стелы: сквер у Храма-на-Крови, «островок» на улице Репина у стадиона «Екатеринбург Арена», территория на пересечении улиц Никонова и Царской, а также территория на пересечении улиц Татищева и Пирогова, пишет Just Media.