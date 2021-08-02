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Место для стелы «Город трудовой доблести» выберут жители Екатеринбурга

2 августа 2021, 09:52
Фото: 1МI
Екатеринбуржцы смогут выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». Голосование уже началось и продлится до 9 августа 2021 года на официальном портале Екатеринбурга.

Было предложено четыре площадки для размещения стелы: сквер у Храма-на-Крови, «островок» на улице Репина у стадиона «Екатеринбург Арена», территория на пересечении улиц Никонова и Царской, а также территория на пересечении улиц Татищева и Пирогова, пишет Just Media.

Напомним, летом 2020 года Екатеринбург получил звание «Город трудовой доблести» по решению президента России. Это звание было присвоено городам, жители которых внесли существенный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Присвоить звание «Города трудовой доблести» предложено ещё 3 муниципалитетам на Урале
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