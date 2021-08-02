TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Строительство детского хосписа в Екатеринбурге начнётся осенью

2 августа 2021, 16:35
Фото: 1МI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил архитектурную концепцию детского хосписа, который будет построен рядом с озером Шарташ в Екатеринбурге, на месте бывшего женского монастыря.

Проект разработало архитектурное бюро ARCHINFORM при поддержке председателя правления фонда «Круг добра» Александра Ткаченко. По мнению экспертов, хоспис для детей должен быть местом, где юные пациенты смогут получить психологическую, социальную и духовную помощь.

Согласно проекту, здание будет двухэтажное из природного материала. В корпусах будут размещаться просторные палаты, медицинские посты и кабинеты, игровые, музыкальный зал, учебные классы, отделения для выездной службы и хозяйственные помещения. Центром архитектурной композиции станет зимний сад. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

Маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями необходима не только профессиональная медицинская помощь, но и особенно бережный уход, психологическая поддержка, комфортные условия для жизни. В поддержке и помощи нуждаются и семьи таких ребят, заявил Евгений Куйвашев.

После ознакомления с проектом губернатор Свердловской области поручил к октябрю разработать пошаговый план его воплощения в жизнь.

Напомним, что первый Дом добровольца появился в Свердловской области в здании на улице Крылова, 2 в Екатеринбурге. С новосельем волонтеров поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Первый Дом добровольца появился в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Единственный хоспис в Екатеринбурге снова возобновит работуДетский хоспис впервые на Урале открылся в ЕкатеринбургеПервый на Урале детский хоспис принял пациентов
#Екатеринбург#Ребенок#Больница#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25