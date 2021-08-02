Строительство детского хосписа в Екатеринбурге начнётся осенью

Согласно проекту, здание будет двухэтажное из природного материала. В корпусах будут размещаться просторные палаты, медицинские посты и кабинеты, игровые, музыкальный зал, учебные классы, отделения для выездной службы и хозяйственные помещения. Центром архитектурной композиции станет зимний сад. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.