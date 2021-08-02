«Яйца оторву!»: екатеринбуржец отобрал у подростка велосипед и начал угрожать

Когда двое молодых людей пришли в очередной раз, неизвестный мужчина схватил уральца и отобрал у него велосипед. Подросток отметил, что накануне им начали запрещать гулять в этом месте. Взрослый схватил его за руку и начал требовать привести родителей. Затем он все же вернул велосипед, однако продолжил кричать и угрожать, сообщает Е1.