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Posted 2 августа 2021, 05:02

Published 2 августа 2021, 05:02

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

«Яйца оторву!»: екатеринбуржец отобрал у подростка велосипед и начал угрожать

«Яйца оторву!»: екатеринбуржец отобрал у подростка велосипед и начал угрожать

2 августа 2021, 05:02
Фото: 1MI.
Мужчина из Екатеринбурга забрал у подростка велосипед и угрожал несовершеннолетнему. Мальчик рассказал, что инцидент произошел во дворе дома на Блюхера, 63а, куда он регулярно приходит с друзьями.

Когда двое молодых людей пришли в очередной раз, неизвестный мужчина схватил уральца и отобрал у него велосипед. Подросток отметил, что накануне им начали запрещать гулять в этом месте. Взрослый схватил его за руку и начал требовать привести родителей. Затем он все же вернул велосипед, однако продолжил кричать и угрожать, сообщает Е1.

Только еще раз появились здесь! Яйца оторву, ты понял меня, нет?!говорил мужчина.

Когда он схватил мальчика, тот закричал в ответ и попросил, чтобы его отпустили.

Напомним, 6 июля во дворе дома № 137 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле молодой человек обманным путем похитил у ребенка велосипед. По словам мамы пострадавшего мальчика, парень, назвавшись Ильей, попросил прокатиться у ребенка на велосипеде, сделал два круга, а после скрылся в неизвестном направлении.

«Взял прокатиться вокруг дома». Подросток украл у ребенка велосипед в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Новости УрФО#Конфликт#Велосипед#Екатеринбург#Подросток
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