Пожизненное за похищение и убийство туристической лопаткой грозит двум свердловчанам

Бросив тело мужчины в 30 метрах от дороги, недалеко от села Новоисетское, доморощенные «гангстеры» в спешке вернулись обратно в город, где их и обнаружили представители МВД. Подозреваемыми оказались двое ранее судимых местных жителей. Водитель 14-й модели «Лады» — гражданин Иванников — не в ладах с законом за мошенничество и грабеж. А его подельник — гражданин Малыгин — за грабеж, угон, кражи, угрозу убийством и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.