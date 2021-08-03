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Пожизненное за похищение и убийство туристической лопаткой грозит двум свердловчанам

3 августа 2021, 08:51
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Два жителя Каменска-Уральского предстанут перед судом по обвинению в убийстве незнакомца. Они похитили и избили мужчину складной туристической лопаткой 29 июля 2021, а затем бросили тело в районе 113 километра автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Задержать подозреваемых, скрывшихся с места преступления на автомобиле, сотрудникам полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий в ту же ночь.

Бросив тело мужчины в 30 метрах от дороги, недалеко от села Новоисетское, доморощенные «гангстеры» в спешке вернулись обратно в город, где их и обнаружили представители МВД. Подозреваемыми оказались двое ранее судимых местных жителей. Водитель 14-й модели «Лады» — гражданин Иванников — не в ладах с законом за мошенничество и грабеж. А его подельник — гражданин Малыгин — за грабеж, угон, кражи, угрозу убийством и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Мужчины сами показали место, где бросили тело, дав признательные показания.

В данный момент жителям Каменска-Уральского, которые трудятся на одном из местных заводов стропальщиками, предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц). Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас подозреваемые заключены под стражу по решению суда.

Напомним, Чкаловский районный суд Екатеринбурга разрешил выйти по условно-досрочному освобождению фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному в 2015 году за убийство своей жены-модели Юлии Прокопьевой. Ранее Лошагина приговорили к 10 годам лишения свободы.

Суд выпустил по УДО убившего тагильскую модель фотографа Лошагина
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