Птицефабрика «Среднеуральская» в Свердловской области будет закрыта в октябре

К этому времени полностью остановят выпуск продукции, а количество работников будет сокращено, пишет Ура.ру со ссылкой на генерального директора предприятия Максима Максимова.
Максимов также заявил, что сейчас количество сотрудников предприятия не выше 100 человек, хотя ещё в 2020 году в коллективе было 800 человек.
За время работы птицефабрики под управлением новых владельцев предприятию неоднократно были предъявлены претензии со стороны контролирующих органов. В очередной раз это произошло в июне 2021 года. Тогда городской суд Верхней Пышмы принял решение приостановить на птицефабрике работу оборудования, которое использует газ.
Напомним, в конце июля 2021 года стало известно, что птицефабрика «Рефтинская» находится на грани закрытия из-за долгов.