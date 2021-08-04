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Охранники не пустили в аквапарк ребенка-аутиста в Волжском

4 августа 2021, 08:54
Фото: 1МI
В Волжском произошел скандальный инцидент. 11-летнего мальчика-аутиста и его семью не пустили в аквапарк. Потому что «там отдыхают люди». Прокуратура Волгоградской области начала проверку по данному факту.

Ранее в соцсетях появилась информация, что охранник аквапарка разрешил войти родителям с дочкой при условии, что своего сына-инвалида они оставят снаружи.

Весь разговор супружеская пара записывала на видео, а позже опубликовала в интернете, пишет ТАСС.

Администрация развлекательного комплекса пояснила семье, что существуют правила внутреннего распорядка, при которых дети с психическими заболеваниями не допускаются, так как они могут представлять опасность для окружающих.

Руководство спортивно-оздоровительного комплекса сообщили, что семью не пусти из-за того, что мальчик мог себе навредить, так как вел себя очень активно, и родителям приходилось его удерживать. Директор комплекса готов предоставить видео с камер, чтобы доказать чрезмерную активность ребёнка.

Напомним, что увидев на детской площадке детей с особенностями развития, жительница Санкт-Петербурга решила их прогнать и попала на видео. Она назвала их «непонятно какими».

Детей-инвалидов выгнала с площадки жительница Санкт-Петербурга
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#Дети#Инвалид#Ребенок#Волгоград#Аквапарк#Происшествия
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