Охранники не пустили в аквапарк ребенка-аутиста в Волжском

Руководство спортивно-оздоровительного комплекса сообщили, что семью не пусти из-за того, что мальчик мог себе навредить, так как вел себя очень активно, и родителям приходилось его удерживать. Директор комплекса готов предоставить видео с камер, чтобы доказать чрезмерную активность ребёнка.