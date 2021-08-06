«Болел новым штаммом коронавируса»: писатель Андрей Комлев умер в Екатеринбурге

Дочь писателя Анастасия Чижевская написала не только сообщила на своей странице на Facebook о кончине писателя, но и обратилась за помощью в организации похорон. Сама женщина сейчас находится на Украине и тоже болеет коронавирусом. Она уверяет, что в Россию ее не пустят, а супруга Андрея Комлева инфицирована и ее госпитализируют в больницу.