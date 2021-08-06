Директор рефтинской птицефабрики предрек рост цен на курицу

Мы опасаемся, что зерно будет очень дорогое в этом году, соответственно, будут дорогие корма, и это может отразиться на стоимости курицы,сообщил генеральный директор «Рефтинской» птицефабрики Александр Засыпкин.
В этом году в регионе уже поднимались цены на куриную продукцию. По данным Росстата, с начала 2021 курица подорожала в среднем на 21 рубль.
Напомним, что Росстат отметил, что в Свердловской области стали увеличиваться цены на растворимый и натуральный кофе. Поставщики кофе предупредили сетевые супермаркет об увеличении цен в августе, объяснив его резким подорожанием сырья в связи с проблемами с урожаем кофейных зёрен.