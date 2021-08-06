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Две полосы движения на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле снова закрыты

6 августа 2021, 18:03
Фото: TagilCity.ru
Вновь по Свердловскому шоссе для движения автомобилей открыты по одной полосе для движения, вместо четырех. На участке строительства моста через Тагильский пруд стоят ограждения и установлен знак «Объезд».

Ранее, в связи с началом строительства моста через Тагильский пруд, уже было ограничено движение по Свердловскому шоссе в Нижнем Тагиле. В начале июля 2021 года движение на этом участке дороги было восстановлено, для проезда можно было использовать все четыре полосы.

Фото: tagilcity.ru

Сейчас для проезда вновь доступны только по одной полосе для движения. На дороге установлен знак «Объезд» и выставлены ограждения, перекрывающие часть дороги.

Напомним, в начале июля текущего года рядом с поворотом на полигон Нижнетагильского института испытания металлов по Свердловскому шоссе были убраны ограждения, которые перекрывали часть дороги для проведения ремонтных работ.

Четыре полосы для проезда открыты на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
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#Дорога#Свердловское шоссе#Дорожное движение#Движение#Полоса#Нижний Тагил#Эксклюзив#Транспорт
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