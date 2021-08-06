Две полосы движения на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле снова закрыты

Ранее, в связи с началом строительства моста через Тагильский пруд, уже было ограничено движение по Свердловскому шоссе в Нижнем Тагиле. В начале июля 2021 года движение на этом участке дороги было восстановлено, для проезда можно было использовать все четыре полосы.