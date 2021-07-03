Четыре полосы для проезда открыты на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Длительное время на участке по Свердловскому шоссе для движения автомобилей были открыты по одной полосе для движения. Ограничение движения было связано со строительством моста через Тагильский пруд.

Рядом с поворотом на полигон Нижнетагильского института испытания металлов по Свердловскому шоссе убраны ограждения, которые перекрывали часть дороги для проведения ремонтных работ. С июля для движения вновь доступны четыре полосы. Ранее на Свердловском шоссе в связи со строительством подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд было временно изменено движение. Транспорт передвигался по одной полосе в каждом направлении, остальная часть дороги была закрыта для проезда. Напомним, в феврале 2021 года подрядчики приступили к строительству подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд на Свердловском шоссе. Завершить строительство моста запланировано к 2022 году. Материалы по теме Строительство подъезда к мосту через Тагильский пруд обойдется в 354 миллиона рублей Строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика Первый асфальт укладывают на мосту через Тагильский пруд