Четыре полосы для проезда открыты на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Posted 3 июля 2021, 13:14
Published 3 июля 2021, 13:14
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Рядом с поворотом на полигон Нижнетагильского института испытания металлов по Свердловскому шоссе убраны ограждения, которые перекрывали часть дороги для проведения ремонтных работ. С июля для движения вновь доступны четыре полосы.
Ранее на Свердловском шоссе в связи со строительством подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд было временно изменено движение. Транспорт передвигался по одной полосе в каждом направлении, остальная часть дороги была закрыта для проезда.
Напомним, в феврале 2021 года подрядчики приступили к строительству подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд на Свердловском шоссе. Завершить строительство моста запланировано к 2022 году.