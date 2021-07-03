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Posted 3 июля 2021, 13:14

Published 3 июля 2021, 13:14

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Четыре полосы для проезда открыты на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

3 июля 2021, 13:14
Длительное время на участке по Свердловскому шоссе для движения автомобилей были открыты по одной полосе для движения. Ограничение движения было связано со строительством моста через Тагильский пруд.

Рядом с поворотом на полигон Нижнетагильского института испытания металлов по Свердловскому шоссе убраны ограждения, которые перекрывали часть дороги для проведения ремонтных работ. С июля для движения вновь доступны четыре полосы.

Ранее на Свердловском шоссе в связи со строительством подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд было временно изменено движение. Транспорт передвигался по одной полосе в каждом направлении, остальная часть дороги была закрыта для проезда.

Напомним, в феврале 2021 года подрядчики приступили к строительству подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд на Свердловском шоссе. Завершить строительство моста запланировано к 2022 году.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мост#Движение#Свердловское шоссе#Дорожное движение
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