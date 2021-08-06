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Губернатор Куйвашев проверил ход работ на «Тагильской лагуне-2» в Нижнем Тагиле

6 августа 2021, 08:35
Фото: TagilCity.ru
Ход работ на «Тагильской лагуне-2» проверил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочей поездки в Нижний Тагил.

Мэр Владислав Пинаев и директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев показали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в рамках рабочей поездки, как проходят работы на набережной Тагильского пруда.

На данный момент осуществляется благоустройство картинга, детского городка, а также площадки для вертолетов. Кроме того, создаются пешеходные зоны и другие объекты.

Игорь Васильев отметил, что с финансированием проекта на данный момент проблем нет, работы ведутся, сложностей не возникает.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, на реализацию проекта «Тагильская лагуна-2» выделено 511 миллионов рублей. Работы на площадке ведутся с опережением графика. На данный момент освоено уже почти 200 миллионов рублей. Подготовлены площадки под скейт-парк, воркаут и детские объекты. Также осуществляется монтаж малых архитектурных форм. Ведется работа и по созданию автомобильных парковок, пешеходных дорожек, подготавливаются площадки под картодром и запуск самолетов. 23 июля 2021 года реконструкцию оценила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Она отметила качественную работу подрядчика и впечатляющие масштабы реконструкции.

Ход работ в «Тагильской лагуне-2» оценила министр инвестиций Виктория Казакова
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