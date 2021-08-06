Легковушка улетела в кювет на трассе под Нижним Тагилом

На кадрах видно, что один из автомобилей улетел в кювет, а второй стоит на обочине — у него разбита передняя часть, в том числе лобовое стекло. На месте происшествия работают спецслужбы города — ГИБДД, МЧС и скорас медицинская помощь. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу, уложив на носилки.