В оставленную рабочими яму на дороге провалилась маршрутка в Нижнем Тагиле

Фотографиями с места происшествия утром 6 августа поделились очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что пассажирская газель провалилась в огражденную рабочими яму в асфальте на правой полосе движения.