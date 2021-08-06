Пожар в здании полиции начался во время грозы в Екатеринбурге

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что четвертый этаж задымлен. Ранг пожара был поднят до второго.
Одно звено службы выясняло, где возник очаг возгорания, а другое — эвакуировало людей. Всего из здания были выведены пять человек, никто из низ не пострадал.
Было установлено, что на третьем этаже в электросчетчике произошло короткое замыкание. Здание было полностью обесточено, а также организовано проветривание помещений.
Напомним, ночью из-за грозы в Екатеринбурге также отключилось электричество в нескольких районах города, а автомобили ушли под воду.