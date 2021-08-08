Оголением ягодиц перед зданием ОВД поддержала екатеринбурженок московская активистка

Ленинский екатеринбургский районный суд постановил заключить под стражу модель Елену Никифоровскую на трое суток. Фотографу Айсель Ахмедовой дали двое суток ареста. При этом суд засчитал за арест время, которое Ахмедова провела перед заседанием. Также на обеих екатеринбурженок был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».