Прокуратура проверит информацию об избиении сиделкой 95-летней екатеринбурженки

По предварительным данным, сиделка нанесла пенсионерке телесные повреждения и гематомы. Инцидент произошел в начале августа 2021 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным ведомства, у пострадавшей зафиксированы многочисленные ушибы.
Также родственники женщины обратились в полицию. Проводится доследственная проверка на наличие признаков состава преступления.
Напомним, ранее пенсионерка сообщила о том, что сиделка её избивала. Родственники женщины обратились в правоохранительные органы. Родные ветерана труда заявляют, что у женщины нет проблем с разумом и она прекрасно все понимает. За ней постоянно ухаживали сиделки из компании «Милосердие.про» и ранее никаких нареканий не было.