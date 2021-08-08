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Прокуратура проверит информацию об избиении сиделкой 95-летней екатеринбурженки

8 августа 2021, 12:09
Фото: 1МI
Прокуратура Екатеринбурга проведёт доследственную проверку по факту избиения сиделкой 95-летней труженицы тыла.

По предварительным данным, сиделка нанесла пенсионерке телесные повреждения и гематомы. Инцидент произошел в начале августа 2021 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, у пострадавшей зафиксированы многочисленные ушибы.

Также родственники женщины обратились в полицию. Проводится доследственная проверка на наличие признаков состава преступления.

Напомним, ранее пенсионерка сообщила о том, что сиделка её избивала. Родственники женщины обратились в правоохранительные органы. Родные ветерана труда заявляют, что у женщины нет проблем с разумом и она прекрасно все понимает. За ней постоянно ухаживали сиделки из компании «Милосердие.про» и ранее никаких нареканий не было.

95-летняя пенсионерка из Екатеринбурга обвинила свою сиделку в избиении
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#Екатеринбург#Прокуратура#Полиция#Пенсионерка#Новости УрФО#Происшествия
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