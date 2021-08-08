Прокуратура проверит информацию об избиении сиделкой 95-летней екатеринбурженки

Напомним, ранее пенсионерка сообщила о том, что сиделка её избивала. Родственники женщины обратились в правоохранительные органы. Родные ветерана труда заявляют, что у женщины нет проблем с разумом и она прекрасно все понимает. За ней постоянно ухаживали сиделки из компании «Милосердие.про» и ранее никаких нареканий не было.