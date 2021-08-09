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Погромщик магазинов в Ленинском районе Нижнего Тагила задержан

9 августа 2021, 11:14
Фото: 1МI
Мужчина, который устроил погром на прилегающей территории нескольких торговых точек в центре Нижнего Тагила и попал на камеры видеонаблюдения, задержан полицейскими.

В ходе проверки участковые уполномоченные нижнетагильского отдела полиции № 16 внимательно изучили видеозаписи, предоставленные предпринимателями, чьи магазины пострадали от действий неизвестного мужчины, а также промониторили городские группы в соцсетях, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В результате стражи правопорядка установили личность погромщика, им оказался 30-летний местный житель, который работает в одном из магазинов торговой сети.

Мужчина, по данным полиции, уже несколько раз привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах и прочие нарушения.

Свой поступок тагильчанин объяснить не смог.

В отношении мужчины составлен административный протокол за уничтожение или повреждение чужого имущества.

Пострадавшие бизнесмены могут в гражданском порядке взыскать с виновника причиненный материальный ущерб, отметили в полиции Нижнего Тагила.

Напомним, в ночь с 31 июля на 1 августа 2021 года молодой человек разгромил кашпо с цветами у кофейни на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле и разбил витрины нескольких магазинов в центре города. Вандал попал на камеры видеонаблюдения.

Вандал разбросал кашпо с цветами и разбил витрины магазинов в центре Нижнего Тагила
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